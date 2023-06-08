زاخاروفا تقدم دليلا على تورط كييف بتفجير سد كاخوفسكايا وترمي الكرة في ملعب واشنطن

بينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ملزمة بالإجابة عن تساؤلات موسكو بشأن استخدام القوات الأوكرانية أسلحة أمريكية خلال توجيه ضربات تجريبية على منافذ سد كاخوفسكايا.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت زاخاروفا في إيجاز صحفي: “في هذا السياق، فإن تصريح الجنرال الأوكراني، أندري كوفالتشوك، هو أمر لافت، فقد أدلى به في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو ما أشار إليه ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا”.

واستشهدت زاخاروفا بتصريح لكوفالتشوك، أكد فيه أن القوات الأوكرانية حينذاك وجهت “ضربة تجريبية من منظومة الصواريخ الأمريكية هيمارس على أحد منافذ سد كاخوفسكايا لإحداث ثغرة فيه ومعرفة مقدار ارتفاع المياه في نهر دنيبر”.

لدي الآن سؤال لكيربي (منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي)، وكارين جان بيير (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض)، وجميع المسؤولين عن الاتصالات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، هل تعلمون كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية؟ هل تعلمون كيف يتم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بأموال أمريكية على حساب دافعي الضرائب؟.

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كما تساءلت زاخاروفا عما إذا كان الجانب الأمريكي على علم باستخدام أسلحته ضد البنية التحتية المدنية في دول ثالثة، لافتةً إلى أنه “يستحيل عدم ملاحظة ذلك، فقد نشرته صحيفة أمريكية قبل ستة أشهر”.