إعلام: القنصلية الإيرانية العامة لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة

بدأت القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أعمالها رسميا في مدينة جدة السعودية، وفق تقارير إعلامية.

وقالت قناة “العالم” الإخبارية الإيرانية على قناتها في “تلغرام”: “القنصلية العامة والمندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي تبدأ أعمالها في جدة رسمياً”.

ومساء أمس الثلاثاء، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتقاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.

وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق… فيديو

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.