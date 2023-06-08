روسيا تؤمن الجزء الخاص بها من خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا"

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة “ترانسامياك” الروسية، اليوم الأربعاء، أن القسم الروسي من خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” مقطوع عن الجزء الأوكراني، وهو في حالة جيدة تحت المراقبة المستمرة وهو آمن تماما.

وأفادت “ترانسامياك” (وهي مشغل القسم الروسي من خط أنابيب الأمونيا): “حاليًا، الجزء الروسي من خط أنابيب الأمونيا، المملوك لشركتنا، معزول بشكل موثوق عن الجزء الأوكراني وهو في حالة آمنة وجيدة تحت السيطرة المستمرة”.

وأشارت الخدمة الصحفية لـ”ترانسامياك” إلى أنه “في 24 فبراير/ شباط 2022، تم إيقاف عبور الأمونيا إلى أراضي أوكرانيا، في المقابل، فإن خط أنابيب الأمونيا الذي يمر عبر أراضي مقاطعة خاركوف تخدمه المؤسسة الحكومية الأوكرانية “أوكرترانسامياك”، حيث يقع الخط الفاصل في مقاطعة بيلغورود على حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحفية إن “شركة ترانسامياك ليس لديها معلومات بشأن الأحداث الجارية على أراضي دولة أخرى”.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية فجرت عند الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، خط أنابيب الأمونيا “تولياتي – أوديسا” في مقاطعة خاركوف.

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وبدوره، أكد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، أنه لا يوجد أمونيا في الهواء في مدينة كوبيانسك في أوكرانيا بعد الأضرار التي لحقت بأنبوب الأمونيا.