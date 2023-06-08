بوشيلين يكشف عن خسائر فادحة لقوات كييف بعد صد محاولة اختراق خطوط الدفاع الروسية

وأضاف: “يقول الرجال (المقاتلون الروس) إنهم لم يروا مثل هذه الكمية من المعدات المشاركة في الأعمال العسكرية في وقت واحد من قبل، لكننا توصلنا إلى بعض الاستنتاجات حول ما نواجهه ربما من مراحل أخرى من العملية العسكرية الخاصة، وكنا مستعدين إلى حد كبير لهذه الأعمال”.