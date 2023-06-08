بوشيلين يكشف عن خسائر فادحة لقوات كييف بعد صد محاولة اختراق خطوط الدفاع الروسية

صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق خط الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام أعداد كبيرة من الآليات العسكرية، لكن القوات الروسية كانت جاهزة وصدت الهجوم بنجاح.
وقال بوشيلين في مقابلة مع “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن “تقدم الجيش الروسي يحدث الآن في ظروف صعبة للغاية، مع الأخذ بالاعتبار المعدات الغربية الجديدة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا، ولا تخلو من خسائر”.
وتابع: “لكن هذه الخسائر لا تُضاهى بخسائر العدو، التي عانى منها النظام الأوكراني والتشكيلات المسلحة التابعة له في مختلف قطاعات الجبهة، حيث يحاولون الآن اختراق خط دفاعنا، وهذا ينطبق على الخسائر في الأرواح والعتاد”.
وذكر بوشيلين أن مركبات “ليوبارد” المدرعة والطائرات والمروحيات شاركت في الهجوم.
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وأضاف: “يقول الرجال (المقاتلون الروس) إنهم لم يروا مثل هذه الكمية من المعدات المشاركة في الأعمال العسكرية في وقت واحد من قبل، لكننا توصلنا إلى بعض الاستنتاجات حول ما نواجهه ربما من مراحل أخرى من العملية العسكرية الخاصة، وكنا مستعدين إلى حد كبير لهذه الأعمال”.
وقال إن “الوحدات المرابطة تصرفت بشكل منسق وبتفاعل واضح مع الطيران ووحدات المدفعية، مما جعل من الممكن وبنجاح كبير صد هجمات العدو”.
وأفاد بوشيلين بأنه قد تم تدمير عدد كبير نسبيًا من دبابات ليوبارد، لكن ليس لديه معلومات عن عدد الدبابات التي استولت عليها القوات الروسية أثناء القتال.
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