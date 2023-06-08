الصومال… إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية إثيوبية

شنت حركة “الشباب” الإرهابية، اليوم الأربعاء، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي.

وقال موقع “الصومال الجديد”، إن حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.

وأضاف: “بحسب الرواية الحكومية، فإن السيارة الأولى انفجرت عند مدخل القاعدة في حين نجحت القوات في منع السيارة الثانية الملغومة من الوصول للقاعدة التي تتمركز فيها قوات إثيوبية غير تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)”.

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يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.