وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي رفضا لزيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي

نُظّمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، من قِبل عددٍ من النشطاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، احتجاجًا على زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، إلى المغرب.

الرباط – سبوتنيك . ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تعبّر عن التضامن مع فلسطين وتعارض زيارة رئيس الكنيست، واستنكروا التطبيع مع إسرائيل.

وناشد المشاركون في الوقفة، التي تم تنظيمها قبيل استقبال البرلمان المغربي لرئيس الكنيست، جميع المغاربة بالتعبير عن رفضهم للزيارة واستقبال رئيس الكنيست داخل قاعة البرلمان.

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ووصل رئيس الكنيست الإسرائيلي إلى المغرب، يوم أمس الأربعاء، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي في هذا المنصب بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

كان مجلس النواب المغربي قد أصدر، في 17 مايو/ أيار الماضي، لائحة جديدة لمجموعات الصداقة البرلمانية، شملت أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية، في إطار تطور العلاقات بين البلدين أخيرًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي، تم نشر لائحة جديدة لمجموعات الصداقة البرلمانية تضم أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية، دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسميًا مسبقًا.

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وأوضح الموقع أنه تمت إضافة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية لأول مرة، حيث تم تسجيل أسماء الأعضاء المشتركين في هذه المجموعة، ويرأسها البرلماني، نور الدين الهروشي، من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.