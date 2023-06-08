إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إصابة ستة أشخاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله الفلسطينية.
وجاء في بيان الوزارة: “ستة أشخاص أصيبوا الليلة الماضية جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي”.
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية واندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين
24 مايو 2022, 08:51 GMT
كما تم الإبلاغ أيضًا عن عدد كبير من الاختناقات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع، الذي استخدمه الجنود الإسرائيليون خلال الحملة في رام الله.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بهدف هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام الفروخ، ونتج عن ذلك اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.
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