إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، إصابة ستة أشخاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله الفلسطينية.

وجاء في بيان الوزارة: “ستة أشخاص أصيبوا الليلة الماضية جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. تم نقل جميع المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي”.

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كما تم الإبلاغ أيضًا عن عدد كبير من الاختناقات الناجمة عن الغاز المسيل للدموع، الذي استخدمه الجنود الإسرائيليون خلال الحملة في رام الله.