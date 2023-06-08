معظم الأوروبيين يرون ضرورة الحفاظ على العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا

يؤيد غالبية الأوروبيين الحفاظ على العلاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، من خلال مفاوضات سلام، ويرى بعضهم أن بلادهم يجب أن تكون لها “علاقة تعاونية كاملة” مع موسكو.

جاء ذلك وفقًا لملخص سياسي من مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، الصادر يوم أمس الأربعاء، والذي طرح سؤال على المشاركين لتخيل نهاية الصراع في أوكرانيا بمفاوضات سلام، ووصف العلاقة التي يعتقدون أن بلادهم يجب أن يكون عليها مع روسيا بعدها.

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في المتوسط، من بين جميع البلدان التي تم استطلاع آراء سكانها، أجاب 21% من المشاركين بأن بلادهم يجب أن تكون لها “علاقة تعاونية كاملة” مع روسيا، وكان 48% من الأوروبيين مؤيدين للحصول على “علاقة محدودة” مع موسكو، على سبيل المثال، الاكتفاء بالتجارة في بعض الصناعات فقط.

فيما أعرب 18% من المشاركين عن اعتقادهم بأن بلادهم “يجب أن تنهي جميع العلاقات مع روسيا”، في حين لم يتمكن 13% من تقديم إجابة نهائية.

وقال المؤلفون في الملخص السياسي: “ومع ذلك، يبدو أن بعض الجدل لا يمكن تجنبه. على سبيل المثال، في بولندا، هناك 39 في المئة مستعدون لإنهاء جميع العلاقات مع روسيا”.

وأضافوا:

في الوقت نفسه، يفكر الغالبية في بلغاريا، ونحو ثلث النمساويين والمجريين، وربع الألمان بالفعل في إعادة تأسيس علاقة تعاونية كاملة مع روسيا بعد نهاية الصراع.

وتابع المؤلفون: “سيكون من الخطر إذا كانت المناقشات الأوروبية حول هذه المسألة تدفع بواسطة هذه المواقف المتطرفة”.

ويستند الملخص السياسي إلى استطلاع الرأي العام للسكان البالغين، الذي أجري في أبريل/ نيسان الماضي، بين 16,168 مقيمًا من 11 بلدًا في الاتحاد الأوروبي، وهي النمسا وبلغاريا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد.

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