البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

أكدت آنا بيردي، مديرة العمليات في البنك الدولي، اليوم الخميس، أن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية سيؤدي إلى عواقب بيئية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

وقالت بيردي، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ينتج عنه تأثيرات خطيرة لتوفير الخدمات الأساسية وعلى البيئة أيضًا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سرعة تدفق نهر دنيبر تزداد 10 أضعاف بعد تدمير سد كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

وأعلنت بيردي أن البنك الدولي يعتزم تقديم الدعم لأوكرانيا من خلال إجراء تقييم سريع للأضرار الناجمة عن تدمير المحطة.

ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز “أولخا”.

ورغم أن خزان سد كاخوفسكايا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.