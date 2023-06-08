القنصل العام الصيني في روسيا يقترح تحالف الإعلام الروسي والصيني لكسر هيمنة الصحافة الغربية

أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في فلاديفوستوك، بياو يانفان، أن وسائل الإعلام في روسيا والصين يجب أن تتحد وتعكس توجهاتها لكسر الاتجاه السائد للهيمنة في العالم من جانب وسائل الإعلام الغربية.
وقالت القنصل العام خلال “قمة الإعلام” في فلاديفوستوك: “في العالم اليوم، وخاصة في مجال الصحافة، تلعب وسائل الإعلام الغربية دورًا سائدًا… يتم إنشاء صور غير صحيحة للصين وروسيا. يجب أن نوحد جهودنا، وأن نقوم أولاً بإنشاء صورة حقيقية للبلد الشريك، ثم أن نعمل معًا لكسر هذا الاتجاه السائد الذي تلعب فيه وسائل الإعلام الغربية دورًا مهيمنًا”.
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وأشارت إلى أن الصحفيين الروس لا يعكسون دائمًا بدقة مواقف الصين في القضايا الدولية.
وأضافت: “في بعض الأحيان نشهد أشياء غير صحيحة عندما لا يتمكن المراسلون والصحفيون من تقديم وصف دقيق لموقف الصين، بما في ذلك فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وسياسة الولايات المتحدة وتايوان”.
ولفتت يانفان إلى أنه “يجب أن نرفع مستوى احترافنا ومؤهلاتنا في هذا الصدد، وأن لا نسمح بالتكهنات، وأن نفهم الموضوع بشكل صحيح. هناك مجال للتعلم في هذا الصدد”.
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