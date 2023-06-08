القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية وتدمر معداتهم في أرتيوموفسك

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وقال أستافيف لوكالة “ سبوتنيك “: “تم ضرب نقاط القوة للوحدة الميكانيكية المستقلة الـ24 التابعة للقوات الأوكرانية قرب قرى كيروفو ودروجبا بصاروخ من نظام اللهب الثقيل “سولنتسيبيك”.

بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية

بالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات الهجوم التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات الروسية، في اليوم الماضي، بضرب تجمعات القوات العسكرية الأوكرانية في المناطق المتنازع عليها في سبورنو، وفيسيلو، وكورديوموفكا في أرتيوموفسك.

كما قامت القوات المدفعية الروسية في هذه الجبهة بتدمير المدافع الأوكرانية من طراز دي-20 ودي-30، وأنظمة المدفعية الأوكرانية الذاتية الحركة 2س1 “غفوزديكا”، والهاون عيار 122 ملم، ومدفع عيار 122 ملم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.