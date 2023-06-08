روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح باستخدام أسلحة غربية.

وقال روغوف، عبر قناته في “تلغرام”: “وفقًا للمعلومات الأولية، يتم توجيه ضربات مكثفة على توكماك باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعددة هيمارس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل مدارس المناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه

وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الجيش والسكان المحليين، لم تتعرض المدينة لهجوم مكثف من هذا النوع طوال فترة إجراء العملية الخاصة.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.