القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا ودونيتسك بـ11 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، غورلوفكا ودونيتسك، حيث أطلقت 11 قذيفة عليهما خلال الليل، حسبما أفادت سلطات جمهورية دونيتسك.

وحسبما جاء في البيان، الصادر عن ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية الأوكرانية، عبر قناتها في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف في الساعة 05:45 من قبل القوات الأوكرانية باتجاه: مدينة نيليبوفكا – مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق خمس قذائف عيار 152 ملم”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سلطات دونيتسك: 26 هجوما و148 قذيفة على الجمهورية في الـ24 الساعة الماضية

وأضاف البيان: “في الساعة 23:20، قصفت القوات الأوكرانية مناطق بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك، حيث أطلقت ست قذائف بقطر 155 ملم عليهما”.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.