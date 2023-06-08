"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة لعمل أطقم مروحيات كا- 52 “التمساح” الهجومية، التابعة لقوات الفضاء الروسية، لتدمير معاقل وعربات مدرعة لمسلحين أوكرانيين.
وأثناء تنفيذ مهام قتالية، أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.
تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية، بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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