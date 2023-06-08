"التمساح" الروسية تهاجم مركز قيادة المسلحين الأوكرانيين

وأثناء تنفيذ مهام قتالية، أطلق طيارو طيران الجيش صواريخ على نقاط العدو المحصنة المكتشفة. تم تدمير الأهداف المخصصة.

تقوم أطقم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية، بالإضافة إلى الدعم الجوي للوحدات التي تؤدي مهامًا في إطار العملية الخاصة.