محمد بن راشد يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات

قال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، إن مكافحة المخدرات تمثل واجبا على كل ولي أمر، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أنه تم إقرار تشكيل مجلس مكافحة المخدرات، الذي يتولى رئاسته سيف بن زايد.

ويهدف المجلس لمكافحة جلب وتهريب المخدرات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع مصر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس سيتولى متابعة خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبر الحدود والمنافذ الرسمية للدولة، إضافة إلى إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية، المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما دعا محمد بن راشد إلى تشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة إسهام المجتمع في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.