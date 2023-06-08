"الطاقة الذرية" تعتزم مواصلة تفتيش محطة زابوروجيه حتى استقرار الوضع في محيطها

صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة تعتزم مواصلة جولات التفتيش على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، إلى أن يستقر الوضع في محيطها.

فيينا – سبوتنيك. وتأتي تصريحات غروسي بعد الهجوم الأخير على سد كاخوفسكايا في مقاطعة خيرسون، والذي أثر على مستويات المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه.

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وقال غروسي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “إلى أن يستقر الوضع كليا، سيتعين علينا مواصلة ذلك التفتيش على محطة زابوروجيه النووية، ولذا فبعد ورود الأنباء عن تدمير سد كاخوفسكايا على نهر دنيبر، أعلنت أمس أنني سأعود مجددًا لتقييم الوضع”.

وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكمل تبديل مفتشيها المناوبين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية الأسبوع المقبل، وسيعتمد الموعد المحدد لذلك على ترتيبات تجريها الوكالة مع روسيا وأوكرانيا.

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وفي وقت سابق، أكد رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا الإدارية في مقاطعة خيرسون، فلاديمير ليونتييف، يوم الثلاثاء الماضي، أن المياه غمرت مناطق واسعة من المدينة، عقب تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال ليونتييف، في مقابلة مع قناة “روسيا – 1” التلفزيونية، وهو يعرض المشهد من نافذة مبنى إدارة المدينة: “انظروا إلى ما يجري خارج النافذة. المدينة غُمرت بالمياه”.