إعلام: القوات الأمريكية تنفذ 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال مايو 2023

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة نفذت 38 عملية عسكرية في العراق وسوريا خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع حلفائها المحليين.

وقالت مجلة “تاسك آند بيربوس”، يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية نفذت تلك العمليات خلال مايو/ أيار الماضي، ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).

ولفتت المجلة إلى أن العمليات شملت 21 عملية في العراق و17 عملية في سوريا، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

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وأوضحت أن تلك العمليات قادت إلى ضبط 31 عنصرا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي ومقتل 8 آخرين، في البلدين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن حصيلة القتلى والمحتجزين تتضمن مقتل عنصرين واعتقال 20 في سوريا، بينما تم مقتل 6 عناصر اعتقال 11 آخرين في العراق.

ولفتت المجلة إلى أن البيان الصادر عن القوات المشتركة في العراق، أكد أن تلك العمليات تم تنفيذها لتعقب بقايا “داعش” ومنعه من إعادة تجميع صفوفه أو تشكيل أي نوع من الشبكات الإرهابية.