سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا

وشدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية “سانا” على أن “هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمرارًا لتصرفاته الهوجاء وتصعيدًا من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا”.

ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت “تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي”

واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.