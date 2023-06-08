سوريا تدين بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد كاخوفسكايا

أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات قيام نظام كييف بتفجير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مؤكدة أن هذه العملية هي عمل إرهابي موصوف لنظام الحكم في أوكرانيا.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن دمشق “تدين بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه”.
وشدد المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية “سانا” على أن “هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمرارًا لتصرفاته الهوجاء وتصعيدًا من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا”.
ونوه المصدر إلى أن دمشق جددت “تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي”
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وطالبت دمشق المجتمع الدولي “بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديدا جديا للأمن والسلم في العالم”.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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