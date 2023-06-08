وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية… فيديو

عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.