وحدات روسية سريعة "تقتنص" الدبابات الأوكرانية… فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات المتنقلة بسرعة أسهمت في صد الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الأوكرانية.
وذكرت الوزارة أن القدرة العالية للحركة عبر البلاد والمناورة السريعة لهذه الوحدات تجعل من الممكن التحرك بسرعة على طول الخط الأمامي واتخاذ موقع جيد للتصويب.
عندما تغادر حاملة الجنود المدرعة الأوكرانية الغابة، لا تلاحظ حتى كيف تقترب منها هذه الوحدات. أصعب هدف هو الدبابات. ويحاولون ضرب الدبابات من الجانب بفضل السرعة، لأن هناك دروعا أقل.
دمرت هذه الوحدات أربع ناقلات جند مدرعة ودبابتين للعدو.
يقوم جنود هذه الوحدات في أوقات فراغها، بتحضير مركبتهم قدر الإمكان لأداء المهام القتالية التالية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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