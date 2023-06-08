يلقي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، باللوم على أوكرانيا في تفجير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

لفت لوكاشينكو الانتباه إلى حقيقة أن كييف كانت أول من تحدث عن تقويض محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.

قال لوكاشينكو، في اجتماع مع أمناء المجالس الأمنية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن الجانب الأوكراني فجر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية لإخفاء الخسائر خلال الهجوم المضاد.

ربما يمكنك تخمين من فجر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يقولون إنه قبعة السارق مشتعلة. من كان أول من صرح بشأن ذلك؟ ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا

في رأيه، كان على نظام كييف إخفاء ثلاثة أيام من “الهجوم المضاد”، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 200 عربة مدرعة وأكثر من ألفي شخص.

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وأضاف لوكاشينكو: “لذلك، كاخوفسكايا، كاخوفسكايا، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. ويمكنك أن ترى كل شيء”.

لفت رئيس بيلاروسيا الانتباه إلى الموقف الحذر للولايات المتحدة، التي قالت على الفور إنها لا تعرف من فجر محطة الطاقة الكهرومائية، وعليهم معرفة ذلك. وقال: “فكر في الأمر، لماذا؟”.

بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني، يعتقد لوكاشينكو أن صمت كييف بشأن هذه القضية يشير إلى أن القوات الأوكرانية عانت من هزيمة خطيرة، وتفكر الآن مع الغرب في ما يجب القيام به بعد ذلك.