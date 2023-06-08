روسيا: الأمم المتحدة تجاهلت تحذيراتنا بشأن مخاطر الهجمات الأوكرانية على كاخوفسكايا

صرح أندريه بيلوسوف، نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن روسيا حذرت الأمم المتحدة من خطر الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، لكنها تجاهلت هذا.

وقال في مؤتمر نزع السلاح، اليوم الخميس: “فيما يتعلق بالوضع حول كاخوفسكايا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت البعثة الدائمة الروسية في نيويورك رسالة تعرب عن قلقها البالغ إزاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمحطة الطاقة وفيما يتعلق بالعواقب الكارثية المحتملة من هذه الأعمال البربرية. تضمنت الرسالة نداء إلى قيادة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف هذه الاستفزازات الوحشية لنظام كييف. لسوء الحظ، لم يكن هناك استجابة مناسبة لهذا النداء”.

عمدة نوفايا كاخوفكا: ضخ المياه بعد الفيضانات يبدأ اليوم في مقاطعة خيرسون

وأضاف الدبلوماسي أن كييف تحاول تقديم نفسها على أنها ضحية وتنقل المسؤولية عن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية إلى الجانب الروسي.

ووفقًا له، فإن سرعة إلقاء كييف اللوم على موسكو في كل شيء وتصريحات الحلفاء الغربيين تؤكد تورط أوكرانيا في الحادث.

وقال بيلوسوف: “هذا يشير إلى أن الدعاية المصاحبة للتخريب قد تم إعدادها مسبقًا. وأن العمل الإرهابي نفسه تم بموافقة الداعمين الغربيين لنظام كييف”.