الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، في عرض البحر قبالة سواحل بنزرت شمالي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن “الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر”.

وأضافت الوزارة أن “وحدات الغوص المختصة التابعة للبحرية التونسية، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين حتى الآن وأجزاء من الحطام”.

وأشارت إلى أن عملية البحث ما تزال جارية.

تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.

وقالت إنها “سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها”.