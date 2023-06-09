السعودية: الدم السوداني غال ولن يفضي استخدام السلاح إلا للمزيد من الدمار

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن الدم السوداني غال، مناشدا بضرورة العمل لحل الأزمة السودانية بالحوار بعيدا عن السلاح.

وشدد في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ختام اجتماع التحالف ضد تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، أن “السلاح لن يفضي إلا للمزيد من الدمار”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة العربية السعودية تثمن التعاون الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة السودانية، لافتا إلى أن “البلدين حققا نجاحا ليس كاملا بسبب عدم التزام الأطراف بالاتفاق، وأنهم مستمرون في بحث السبل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني”.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: “الدم السوداني غال.. والسلاح ليس الحل”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ryll9hjoFN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.

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وتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.