أصغر مصحف في العالم.. رئيس الكنيست الإسرائيلي يقدم هدية لرئيس البرلمان المغربي… صورة

قدم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، ما سماه “أصغر مصحف في العالم” لرئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي علمي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن رئيس البرلمان المغربي رحب بزيارة أوحانا وقال إن “هذه علامة بارزة لمستقبل السلام في الشرق الأوسط”.

من جانبه، رد أوحانا، وهو أول رئيس للكنيست يُدعى لزيارة رسمية لبرلمان دولة مسلمة، أن “هذه حقبة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.

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وأشار رئيس الكنيست إلى أن “التعاون السياسي والأمني ​​والمدني بين البلدين في ذروته”.

في سياق متصل، قال أوحانا في تغريدة على “تويتر” إنه سيقدم لنظيره المغربي أصغر قرآن في العالم كهدية.

وأضاف رئيس الكنيست: “بمناسبة هذه المناسبة، اخترت أن أقدم لمضيفي هدية استثنائية تربط العالم الإسلامي الديني بذروة الابتكار الإسرائيلي: قرآن نانو”.

הקוראן הקטן בעולם בדרכו לפרלמנט של מרוקו 🇮🇱🇲🇦 בעוד זמן קצר אפגוש את נשיא הפרלמנט המרוקאי ראשיד טלבי אל עלמי, שבהזמנתו הפך את הביקור להיסטורי, משום שזו תהיה הפעם הראשונה שיו”ר כנסת יערוך ביקור רשמי בפרלמנט של מדינה מוסלמית. לרגל המעמד, בחרתי להעניק למארחי מתנה יוצאת דופן… pic.twitter.com/KmSJBzQJPh — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) June 8, 2023

ومضى موضحا: “بداخل علبة زجاجية طبعة ستقدم لرئيس البرلمان المغربي، حيث توجد شريحة بحجم 4.7 ميليمتر وبسمك ضئيل 500 ميكرون تحتوي على أصغر نسخة من المصحف المقدس لدى الدين الإسلامي، بكل حروفه البالغ عددها 320 ألف حرف والتي طبعت بتقنية النانو الإسرائيلية”.

وتابع: “تم إنتاج التطوير الفريد من قبل شركة المجوهرات الإسرائيلية “تنؤور” لأول مرة على الإطلاق بمناسبة الزيارة التاريخية للمغرب. تم فحص الألواح النانوية باستخدام مجهر إلكتروني خاص من قبل علماء خبراء من قسم تكنولوجيا النانو”.

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وختم أوحانا بالقول: “إن تحقيق اختراقة العلاقات بين إسرائيل والمغرب على المستوى البرلماني هو فرصة عظيمة للربط بين الماضي بالمستقبل، بين التقاليد والتقدم، بين القديم والجديد، وإعطاء مكانة للابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية”.

واكتسبت العلاقات المغربية الإسرائيلية زخما متزايدا في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام الأخيرة الماضية زار عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الرباط، بما في ذلك، وزيرة المواصلات ميري ريغيف.

ويوم الاثنين الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أن 12 جنديا وضابطا إسرائيليا وصلوا إلى المغرب للمشاركة في مناورات “الأسد الأفريقي” الأوسع في أفريقيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.