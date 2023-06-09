بايدن يلمح إلى إمكانية تسلم مسؤول بريطاني لقيادة الناتو

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يكون من ممثلي بريطانيا الرسميين.

وأجاب بايدن على سؤال ذي صلة في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: “ربما سننظر في ذلك”.

وكتبت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة تضغط من أجل تعيين وزير دفاعها بن والاس في منصب الأمين العام لحلف الناتو.

وصرحت جوليان سميث، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن “الناتو سيوافق على خطط الدفاع والردع الإقليمية الجديدة خلال القمة التي ستُعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز”.

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وقالت سميث، يوم أمس الأربعاء، معلقة على برنامج القمة المقبلة: “فيما يتعلق بالردع والدفاع على وجه التحديد، سنطرح خططًا إقليمية جديدة، هذا أمر بالغ الأهمية، حيث ستكون لدينا خطط لحماية كل شبر من أراضي الناتو”.