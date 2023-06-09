بعد حادث المروحية.. الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة تجديد العتاد العسكري

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تجديد العتاد العسكري لجيش بلاده، على خلفية حادث تحطم مروحية عسكرية أسفر عن مصرع 4 أشخاص كانوا على متنها.

جاء ذلك خلال اسقباله، اليوم الخميس، في قصر قرطاج في العاصمة تونس وزير الدفاع الوطني عماد مميش، وفق بيان للرئاسة التونسية نقلته قناة “نسمة” الخاصة.

وبحسب البيان، تناول اللقاء “الحادث الأليم الذي جدّ ليلة أمس وأدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية التي كانوا على متنها وهم يؤدون واجبهم المقدّس في حماية الوطن”.

الدفاع التونسية: العثور على حطام المروحية المفقودة في البحر وانتشال جثتين من طاقمها

ودعا سعيد، “إلى ضرورة تجديد العتاد العسكري” معتبرا “أن مثل هذه الحوادث التي يمكن أن تشهدها أي دولة تحصل للأسف في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولازال إلى مثل هذه الفواجع”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، في عرض البحر قبالة سواحل بنزرت شمالي البلاد.

وأضافت الوزارة أن “وحدات الغوص المختصة التابعة للبحرية التونسية، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين حتى الآن وأجزاء من الحطام”.

تونس تعلن فقدان مروحية عسكرية

وأشارت إلى أن عملية البحث ما تزال جارية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.

وقالت إنها “سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها”.