الخارجية الكوبية تنفي وجود اتفاق لإنشاء قاعدة تجسس مع الصين على الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن المعلومات والتقارير التي تشير إلى وجود اتفاق بين هافانا وبكين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة غير صحيحة، وأنها لا تمت للحقيقة بأي صلة.

بوينس- ايرس – سبوتنك. وعبّر نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، عن رفضه لهذه المعلومات في تغريدة في حسابه على “تويتر”.

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وقال دي كوسيو: “نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 8 يونيو، معلومات غير صحيحة تمامًا، ولا يوجد أي أساس لها، وتزعم وجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد زعمت في تقرير سابق، نقلًا عن مصادر استخبارية أمريكية، وجود اتفاق سري بين كوبا والصين لإقامة قاعدة تجسس قبالة السواحل الأمريكية.