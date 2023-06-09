الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون

دعا جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون، حيث يُعرقل القصف عمليات إجلاء المدنيين.

موسكو – سبوتنيك. وغرّد بوريل عبر حسابه على “تويتر”، بالقول: “هناك تقارير تفيد بأن القصف يهدد جهود إنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد انهيار سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، نحث روسيا على وقف هذه الإجراءات غير المقبولة فورًا”. العملية العسكرية الروسية الخاصة البنك الدولي يحذر من آثار تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.

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