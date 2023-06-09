وزير الخارجية الأمريكي من الرياض: واشنطن لا تخير أحدا بينها وبين بكين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لا تضع أحدًا في موقف الاختيار بينها وبين الصين.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في ختام زيارته للرياض: “نحن لا نطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين”، مشيرًا إلى أنه يحاول ببساطة إظهار فوائد الشراكة بين البلدين والأجندة المتوافقة التي يقدمها.

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من جانبه، قلّل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، من أهمية التحليلات التي تشير إلى اقتراب بلاده من الصين على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأشار بن فرحان إلى أن الشراكة الأمنية القوية مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة وتتجدد بشكل يومي تقريبًا، على الرغم من توقعه تنامي التعاون مع الصين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، في إشارة إلى استعداد المملكة للتعاون مع مختلف الدول والقوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق المصالح المشتركة:

نحن جميعًا قادرون على إقامة شراكات والتزامات متعددة.

ولعبت الصين، خصم الولايات المتحدة، دورًا بارزًا في الشرق الأوسط في شهر مارس/ آذار الماضي، عندما قامت برعاية اتفاق غير متوقع بين الرياض وطهران، منافسها اللدود، لاستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين البارزتين في منطقة الخليج بعد سبع سنوات من الانقطاع.

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