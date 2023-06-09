أردوغان يعين حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية السابقة في القطاع المالي الأمريكي، رئيسةً للبنك المركزي التركي، وفقًا للجريدة الرسمية التركية.

جاء الإعلان عن تعيين أركان في الجريدة الرسمية إلى جانب قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسًا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، كما يأتي في وقت يستعد فيه البنك المركزي التركي لتغيير المسار وتشديد السياسة، بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة، وشهدت البلاد أزمة غلاء المعيشة.

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وكانت أركان تشغل مناصب رئيسة تنفيذية سابقة في بنك “فيرست ريبابليك” والمديرة العامة في “غولدمان ساكس”. وستتولى منصبها بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو/ أيار، وبعد أيام قليلة من إشارة الرئيس إلى تحول البلاد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وستكون أركان هي الخامسة التي تتولى رئاسة البنك المركزي في غضون 4 سنوات، حيث ستحل محل شهاب قافجي أوغلو، الذي قاد حملة لخفض أسعار الفائدة، والتي تسببت في انهيار تاريخي للعملة في عام 2021، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا بنسبة تجاوزت 85% في العام الماضي.

يذكر أن حفيظة غاية أركان، الموصوفة في تركيا بـ”أصغر أستاذ مالي” قد عادت من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الدراسة والعمل في مصارف عدة ومستشارة استثمارية.

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