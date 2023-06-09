رئيس مجلس النواب الأمريكي: اليوم نقف مع ترامب لأنه يوم مظلم في تاريخ بلادنا

وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية”، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة “سرية للغاية”، و3 مجموعات من المستندات “السرية” و3 مجموعات “خاصة”.