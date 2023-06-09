رئيس مجلس النواب الأمريكي: اليوم نقف مع ترامب لأنه يوم مظلم في تاريخ بلادنا

أعرب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، عن استيائه لاستدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة الفيدرالية، واصفا اليوم بأنه “مظلم” للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب مكارثي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، عن عدم قبوله لتوجيه اتهامات من قبل الرئيس جو بايدن، للمرشح الرئيسي الرافض له، قائلا: “من غير المقبول أن يُقدم الرئيس على توجيه اتهامات للمرشح الرئيسي الرافض له. لقد احتفظ جو بايدن بوثائق سرية لعقود من الزمن”.
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي
أمس, 23:47 GMT
وأكد مكارثي أنه وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون يقفون مع الرئيس ترامب في مواجهة هذا الظلم الجسيم. وأعلن أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعملون على محاسبة هذا الاستخدام الوقح للسلطة، مؤكدين على ضرورة تحمل المسؤولية وتطبيق العدالة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية، واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء المقبل.
وقال ترامب: “تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء… لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية”.
إعلام: العثور على وثائق “سرية” في منزل نائب ترامب
24 يناير, 19:33 GMT
ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو في ولاية فلوريدا.
وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها “سري للغاية”، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.
وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة “سرية للغاية”، و3 مجموعات من المستندات “السرية” و3 مجموعات “خاصة”.
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