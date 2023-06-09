أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تجمع قوات “الشرق” نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية تابعة لأوكرانيا، بما في ذلك 21 دبابة.

موسكو – سبوتنيك. وأفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات “الشرق” الروسية، أوليغ تشيخوف، في تصريح لوكالة “ سبوتنيك “، بأن “تجمع قوات الشرق بدعم من المدفعية والطيران نجحت في تحقيق انتصار مهم ضد العدو في اتجاه يوجنو دونيتسك، حيث تم تدمير ثماني دبابات و17 عربة مصفحة وقوة بشرية للقوميون الأوكرانيين”.

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وأوضح تشيخوف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من طراز “فيوري”، وطائرتين من طراز “ليليكا”. وفيما يتعلق بمحور زابوروجيه، تم تدمير ما يصل إلى 13 دبابة و10 عربات مشاة قتالية و6 عربات مدرعة وقوة بشرية من العدو.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتشيخوف، تم تدمير مدفعين تابعين للقوات الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك وطاقم هاون في منطقة كامينسكي.

وأشاد تشيخوف بالشجاعة والبطولة التي أظهرها عسكريو تجمع قوات “الشرق” في تنفيذ مهامهم القتالية بكفاءة ونجاح.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.