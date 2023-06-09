زيلينسكي ينشر صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية: "اللقاء المهم"

نشر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية، واصفًا الاجتماع بـ”اللقاء المهم”.

موسكو – سبوتنيك. وكتب زيلينسكي أسفل الصورة عبر حسابه على “تلغرام”: “كومارينكو، سيرسكي، تارنافسكي. اجتماع مهم”. وألكسندر سيرسكي، هو قائد القوات البرية الأوكرانية وقائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات “تافريا”.

“Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч”, – Зеленский Новини Україна | pic.twitter.com/ANzJUoF3yZ — Анатолий “фігура” (@ANATOLASS) June 8, 2023

ويوم أمس الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في الساعة 1:30 صباحا، حاولت القوات الأوكرانية التي يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة، اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في محور زابوروجيه، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردا و30 دبابة في ساعتين.

وأكد الوزير أنه تم إيقاف هجوم الألوية الأوكرانية في جميع المواقع على محور زابوروجيه.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.