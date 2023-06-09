بلينكن يحث نتنياهو على تجنب التدابير التي تقوض آفاق قيام دولة فلسطينية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الخميس، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع دول المنطقة.

وصرّح ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ناقش أهمية الالتزام بالتعهدات التي أُعلنت خلال اجتماعات إقليمية عُقدت في العقبة وشرم الشيخ، لتفادي أي تدابير تعرقل آفاق الحل السلمي وقيام دولتين، وذلك في إشارة إلى المحادثات الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية التي جرت في وقت سابق من العام في الأردن ومصر.

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في اليوم نفسه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال تصريحات صحفية مع بلينكن، أن التطبيع مع إسرائيل يخدم مصلحة المنطقة ويمكن أن يجلب فوائد كبيرة للجميع.

وأضاف بن فرحان أنه في غياب السلام مع الفلسطينيين، ستكون فائدة أي تطبيع مع إسرائيل محدودة. وشدد على أهمية التركيز على تحقيق مسار يضمن السلام والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تملص تل أبيب من خيار حل الدولتين، ورفضها وقف الاستيطان والإفراج عن قدامى الأسرى.

وأواخر عام 2020، توصلت إسرائيل إلى اتفاقات تطبيع برعاية أمريكية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وسط تنديد ورفض فلسطينيين.