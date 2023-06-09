زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي – سبوتنيك . وأوضح الفرع المحلي في بيانه، أن الزلزال وقع صباح اليوم 9 يونيو/ حزيران، على بُعد 393 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف نسمة، وبعُمق 51.2 كيلومترًا تحت قاع البحر.