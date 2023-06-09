زلزال بقوة 5.2 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الجمعة، رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، قرب السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
بتروبافلوفسك – كامتشاتسكي – سبوتنيك. وأوضح الفرع المحلي في بيانه، أن الزلزال وقع صباح اليوم 9 يونيو/ حزيران، على بُعد 393 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف نسمة، وبعُمق 51.2 كيلومترًا تحت قاع البحر.
روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا
1 مايو, 06:03 GMT
ووفقًا للمعلومات الواردة من إدارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، لم يشعر سكان المدن بالهزات الأرضية، ولم يتم الإعلان عن أي تحذير بشأن احتمالية حدوث موجات تسونامي في المنطقة، كما لم يحدث أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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