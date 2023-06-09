بوشيلين: تحرير مارينكا بالكامل لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة.

موسكو- سبوتنيك. وأكد بوشيلين، في مقابلة مع وكالة “ سبوتنيك “، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، ما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.

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وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلًا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية تتميز بخبرات قتالية.

وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات.

وختم بوشيلين حديثه:

“تحرير مدينة مارينكا ودفع العدو للخلف سيسهم في تقليل القصف على مناطق بتروفسكي وكيروفسكي، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لهم”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.