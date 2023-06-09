إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن في الضفة الغربية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن جنديا إسرائيليا أصيب في عملية طعن، على شبهة جنائية، عند حاجز “رنتيس” الواقع شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

צה”ל: “נבדקת האפשרות שהרקע לאירוע פלילי”; לוחם המשטרה הצבאית שנפצע פונה לבית חולים@Doron_Kadosh https://t.co/GEq0vMrI4f — גלצ (@GLZRadio) June 9, 2023

وأوضحت الإذاعة العبرية أنه في الوقت الذي يفحص الجنود المشتبه به على حاجز “رنتيس” بدأ مواطن فلسطيني في مهاجمة الجنود محاولا اختطاف أحد الأسلحة منهم، وقام بطعن أحدهم، ولكن تمكن جندي إسرائيلي آخر من قتل المواطن الفلسطيني.

وأضافت الإذاعة في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية، خاصة وأن الفلسطيني القتيل قد وصل إلى حاجز رنتيس بسيارة مسروقة، محاولا عبور الحاجز والدخول بالسيارة إلى الضفة الغربية.

بدعوى تنفيذ عملية طعن… مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

ويذكر أنه في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن شابا فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، في مستوطنة تابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.