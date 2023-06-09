تركيا وإيران تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون العسكري ونقل الخبرات بين البلدين

شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، أمس الخميس، على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الجيشين الإيراني والتركي.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، مساء أمس الخميس، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت في اتصال هاتفي مع نظيره رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الجنرال ياشار غولر، لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الدفاع في بلاده.

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وأكد اللواء محمد باقري أن “إيران وتركيا كجارتين جيدتين واستراتيجيتين لهما حدود سلام وصداقة مشترك، ووجود مثل هذه الحدود المشتركة يجعل استمرار التعاون أكثر ضرورة من أي وقت مضى”.

وناقش باقري وغولر مجموعة من الملفات الأخرى، مثل ضرورة التركيز على عقد لقاءات ثنائية على مختلف المستويات، مع وجوب نقل الخبرات والمعرفة في مراكز التدريب وإجراء التدريبات المتبادلة.

ودعا رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، وزير الدفاع التركي الجديد، الجنرال ياشار غولر، إلى زيارة طهران.