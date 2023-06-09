طائرات إسرائيلية ترافق قاذفات أمريكية في طريقها من الخليج

أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس غرينكويتش، أمس الخميس، أن قواته انضمت إلى قوات التحالف في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، في مهمة قاذفة قنابل.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، مساء أمس الخميس، أن الجنرال غرينكويتش لم يذكر أن قواته العسكرية قد انضمت إلى قوات التحالف في الشرق الأوسط لردع إيران أو أي خصم آخر، بدعوى أنه من المعروف أن إسرائيل والولايات المتحدة تقومان باستعراض قدراتهما العسكرية لردع إيران.

رافقت طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من نوع f16-D الون قاذفتيْن أمريكيتيْن من نوع B1 عبرت سماء البلاد في طريقها من منطقة الخليج. تأتي هذه الطلعة الجوية في سياق التعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي والذي يعد عنصرا مهما في الحفاظ على سماء دولة إسرائيل والشرق الأوسط. pic.twitter.com/6hqsi0P99r — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2023

وأوضح القائد العسكري الأمريكي أن مهام قاذفات القنابل تمثل التزام بلاده تجاه شركائها، كما تظهر قدراتها على تقديم قوة ساحقة في أي لحظة.

مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفات أمريكية في طريقها إلى الخليج

وفي السياق نفسه، رافقت طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من نوع f16-D، قاذفتين أمريكيتين من نوع B1 عبرت خلال عبورها المجال الجوي الإسرائيلي في طريقها إلى منطقة الخليج.

وأشار أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن هذه الطلعة الجوية الإسرائيلية تأتي في سياق التعاون الوثيق بين الجيشين، الأمريكي والإسرائيلي، والذي يعد عنصرا مهما في الحفاظ على سماء إسرائيل والشرق الأوسط، على حد قوله.

ويذكر أنه في الثاني عشر من مارس/ آذار الماضي، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت من خلالها أن مقاتلات إسرائيلية من نوع “F-16i” رافقت قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع “B-52” في طريقها إلى منطقة الخليج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرتين عسكريتين إسرائيليتين قد رافقتا قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع “B-52” عبرت أجواء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج.

ويذكر أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع “F-15″، قد رافقت قاذفة أمريكية من طراز “B-1B” فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.