حاكم مقاطعة فورونيج الروسية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مسيرة… فيديو

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة في فورونيج.
وكتب حاكم المقاطعة على “تلغرام”: “وفقا للبيانات الأولية، أصيب 3 أشخاص إثر سقوط مسيرة على مبنى سكني في شارع بيلينسكي في فورونيج ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. الخدمات الخاصة تعمل على الفور”.
وأضاف: “ورفض المصابون دخول المستشفى بعد إصابتهم بشظايا زجاجية”.
تقع مقاطعة فورونيج في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا
وتُظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تضرر المبنى السكني المتعدد الطوابق.
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