حاكم مقاطعة فورونيج الروسية: إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مسيرة… فيديو

وكتب حاكم المقاطعة على “تلغرام”: “وفقا للبيانات الأولية، أصيب 3 أشخاص إثر سقوط مسيرة على مبنى سكني في شارع بيلينسكي في فورونيج ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. الخدمات الخاصة تعمل على الفور”.