فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة: خطة تقسيم المسجد الأقصى "إعلان حرب"

وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، مخطط عضو كنيست إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى بأنه “إعلان حرب”.

ونقلت وكالة “سما”، مساء أمس الخميس، عن بيان لفصائل المقاومة في القطاع، أن تلك الخطة تعد “إعلان حرب وصاعق تفجير تتحمل حكومة المتطرفين التداعيات الكارثية المترتبة على تنفيذه، فشعبنا ومقاومته لن يقبلوا بهذا العدوان مهما بلغت التضحيات”.

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وأكد البيان الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية تواصل إجرامها، وأن ما طرحه عضو الكنيست عن حزب “الليكود” الحاكم عميت هاليفي، بتقسيم المسجد الأقصى، هو “جزء من المخططات الممنهجة الهادفة لتقسيم الأقصى وتهويده وفرض السيطرة والسيادة عليه، وهذا يدق ناقوس الخطر مما يستوجب ويدفع الأمة أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يخططه المحتلين بشأن القدس والمسجد الأقصى”.

وطالبت الفصائل في بيانها أبناء الشعب الفلسطيني بتعزيز الرباط في ساحات المسجد الأقصى.

وكانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية قد وصفت، أول أمس الأربعاء، مخطط عضو كنيست إسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بـ”الخطير للغاية ويهدد بحرب دينية”، حيث نقلت وكالة “سما” عن بيان للوزارة أن “المخطط الداعي لاستيلاء اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد”.

פרסום ראשון של @S_Yerushalmi:

ח”כ עמית הלוי מהליכוד רוקם תוכנית מהפכנית ונפיצה לחלוקת הר הבית. לפי התוכנית, המוסלמים יקבלו את מסגד אל אקצא הדרומי ונספחיו ואילו היהודים יקבלו את השטח המרכזי והצפוני – כולל כיפת הסלע: “זו תהיה אמירה היסטורית, דתית ולאומית”https://t.co/MawlHj1Aw3 — זמן ישראל (@ZmanIsrael) June 7, 2023

وأوضح البيان الفلسطيني أن “المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو بمثابة عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال”.

ولم يكتف البيان الفلسطيني بذلك، بل أضاف أن “ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية مرفوض ومستهجن وتطبيقه سيؤدي إلى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، مشيرًا إلى أن “الدعوة إلى إنهاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى، والادعاء بأن المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار”.

وكانت صحيفة عبرية قد ذكرت، الأربعاء الماضي، أن أحد أعضاء البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” يعد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، حيث ادعت صحيفة “زمان إسرائيل” العبرية أن عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، عاميت هاليفي، يعتزم إعداد خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، حيث قسَّم المسجد وباحاته إلى قسمين.

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وأوضح أن المسلمين يحصلون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه بما في ذلك قبة الصخرة، بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة.

وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلا عن اقتراحه أيضا العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.

ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.