دمرت مقاتلات هجومية روسية من طراز “سو-25 غراتش” نقطة الانتشار المؤقتة للواء الجوي المنفصل رقم 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفا – كريمينايا.

وتظهر لقطات، بحسب وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشأن العسكري، مقاتلات مجموعة “الشجاعة” وهي تنقض على أهدافها من ارتفاعات قريبة جدا من سطح الأرض.

وبحسب صحيفة “روسكويه آروجويه” المتخصصة بالشأن العسكري، تعمل المقاتلات الروسية المهاجمة على ارتفاعات منخفضة جدا وتطلق مصائد حرارية لحماية نفسها من المضادات الجوية قبل أن تنقض على أهدافها الموجودة على الأرض.

العملية العسكرية الروسية الخاصة المدفعية الروسية توجه “ضربة قوية” لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود

وتظهر المشاهد التي نشرتها الصحيفة في صفحتها على “في كونتاكتي” لحظة انقضاض المقاتلات الروسية التي حلقت على ارتفاعات منخفضة جدا وتدميرها للمقر الأوكراني المتخفي في الغابة.

وكان مراسل وكالة “سبوتنيك” قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن “المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود”.

وقال المراسل: “أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر “ميستا-بي” المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية”.

وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح”.