"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة… فيديو

سجلت مروحية “كا – 52” الروسية الملقبة بالتمسح رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.

وأفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك” بأن “طاقم المروحية استخدم منظومة “فيتِبسك” المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب “بيض الحياة” لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور”.

وتستطيع منظومة “فيتِبسك”اكتشاف الأهداف التي تهدد الطائرة بشكل تلقائي وإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وحساب إحداثياتها.

وقال المصدرلـ”سبوتنيك” إن “المروحية نفسها لم تتضرر” بعد تصديها لجمع الصواريخ.

ويذكر أن منظومة فيتيبسك تنقذ بانتظام حياة طياري طيران الجيش الروسي، الذين يتعرضون بشكل مستمر لصواريخ من منظومة الدفاع الجوي المحمولة يطلقها العدو.

© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور مروحية “كا-52” (أليغاتور) أثناء “مناورات “فزايموديستفيه 2019” في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) مروحية “كا-52” (أليغاتور) أثناء “مناورات “فزايموديستفيه 2019” في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) © Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور

وبفضل المعدات الإلكترونية اللاسلكية الحديثة الموجودة على متن الطائرة والأسلحة القوية، تتوافق “كا -52” تماما مع مفهوم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتجمع بين وظائف المروحية الهجومية ومركبة الاستطلاع والقيادة.

كما تم تجهيز المروحية بنظام دفاع حديث محمول جوا، والذي يوفر تلقائيا الحماية ضد الصواريخ ذات الرؤوس الموجهة بالأشعة تحت الحمراء وبالتالي يزيد بشكل كبير من قدرتها على البقاء في ظروف القتال، كما تعتبر المروحية الوحيدة في العالم المزودة بنظام طرد لإنقاذ الطاقم.

© Sputnik / المروحية القتالية “كا-52ك” (كاتران) المروحية القتالية “كا-52ك” (كاتران) © Sputnik /