القوات الروسية تدمر مستودعات أسلحة غربية بضربة شاملة جوية وبحرية عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قوات “فوستوك” الروسية استهدفت بضربات جوية احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع إن “ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي لمجموعة “فوستوك” من القوات أصابت احتياطيات العدو في مناطق غوليبول وأوميلنيك وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه”.

وتابع البيان: “تم تدمير مركز الاتصالات التابع للواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة غليبول”.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية: “وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأجنبية الصنع، بما في ذلك الطائرات دون طيار. نتيجة للضربات، تعطلت إمدادات مجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق العمليات القتالية”.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية: “خلال الـ24 الساعة الماضية، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية في جنوب دونيتسك وفي مقاطعة زابوروجيه. استطاعت وحدات من مجموعة “فوستوك” الروسية التصدي لأربع هجمات للعدو نفذتها قوات مجموعتين تكتيكيتين معززتين بالدبابات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

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وبحسب البيان: “بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المناطق 680 جنديا أوكرانيا، و35 دبابة، و11 مركبة قتال مشاة، و19 مركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، بما في ذلك 3 مركبات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز “سيزار” فرنسي الصنع”