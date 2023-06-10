بيدرسون: ناقشت مع لافروف سبل تدعيم العملية السياسية في سوريا

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قد ناقش يوم الأربعاء الماضي، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية، حسبما أفادت الدائرة الدبلوماسية الروسية، وجرت مناقشة تفصيلية لمشاكل التسوية السورية في إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي.