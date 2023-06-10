المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي… فيديو

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات “فوستوك” الروسية استهدفت بضربات جوية احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه.