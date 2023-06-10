المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي… فيديو

نشر نشطاء روس مشاهد توثق تفحم دبابات “ليوبارد” التي أرسلها حلف “الناتو” إلى نظام كييف، وقد دمرها الجيش الروسي على محور زابوروجيه.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها بشكل واسع دبابات “ليوبارد” متفحمة بالكامل، وأخرى ما زالت النيران مشتعلة بها إلى لحظة تسجيل مقطع الفيديو.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات “فوستوك” الروسية استهدفت بضربات جوية احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة زابوروجيه.
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13:23 GMT
وقالت وزارة الدفاع إن “ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي لمجموعة “فوستوك” من القوات أصابت احتياطيات العدو في مناطق غوليبول وأوميلنيك وبريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه”.
وتابع البيان: “تم تدمير مركز الاتصالات التابع للواء الدفاع الإقليمي 102 في منطقة غليبول”.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية: “وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية الأجنبية الصنع، بما في ذلك الطائرات دون طيار. نتيجة للضربات، تعطلت إمدادات مجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق العمليات القتالية”.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية: “خلال الـ24 الساعة الماضية، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية عمليات هجومية في جنوب دونيتسك وفي مقاطعة زابوروجيه. استطاعت وحدات من مجموعة “فوستوك” الروسية التصدي لأربع هجمات للعدو نفذتها قوات مجموعتين تكتيكيتين معززتين بالدبابات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية”.
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