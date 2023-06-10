الرئيس الصيني يتفقد القوات الحدودية في منطقة منغوليا ذاتية الحكم

أعلنت شبكة تلفزيون الصين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، تفقد مرافق مراقبة الحدود والدفاع في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي لتلفزيون الصين إشادة رئيس البلاد بالجهود التي تبذلها قوات الدفاع الحدودي في المنطقة للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الشمالية للبلاد.

في السياق ذاته، أكد شي على أهمية أعمال الدفاع عن الحدود للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي والتنمية والعلاقات الخارجية، مذكرا بالحاجة إلى إنفاذ لوائح وضوابط عسكرية صارمة وتعزيز التعليم في الشؤون العرقية والدينية.

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وتطرق شي للحديث عن أهمية التدريب العسكري والتأهب، وطلب تسريع تطوير قدرات الدفاع الحدودي القائمة على المعلومات، داعيا إلى زيادة عدد المتخصصين في الدفاع عن الحدود وضمان الدعم للجيش في جميع الجوانب.

يذكر أن ممثلي وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان كانوا قد عقدوا، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا أمنيا ثلاثيا في العاصمة الصينية، بكين.

وأفادت وكالة “إرنا”، بأن الاجتماع الثلاثي في بكين، حضره مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون جنوب آسيا بالخارجية الإيرانية، سيد رسول موسوي، برفقة مدير عام الأمن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية، عبد الحميد، المدير العام لقضايا مكافحة الإرهاب في الخارجية الباكستانية.

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وأكدت الوكالة أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا عددا من القضايا، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب داخل المنطقة وخارج الحدود الوطنية.

وعلى ضوء عقد الاجتماع الثلاثي، الصيني الإيراني الباكستاني، اتخذ مساعدو وزراء خارجية الدول الثلاث قرارات سريعة لإضفاء الطابع المؤسسي على آلية التشاور بينهم في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.