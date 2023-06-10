المندوبة الأمريكية لدى "الناتو": انضمام أوكرانيا للحلف غير مرجح أثناء الصراع

صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى “الناتو”، جوليان سميث، أنه من غير المرجح أن تتلقى أوكرانيا دعوة للانضمام إلى الحلف أثناء الصراع.

وقالت سميث في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: “أعتقد أن الحلفاء يتفقون الآن على أن الدعوة الكاملة غير مرجحة طالما هم (أوكرانيا) متورطون في حرب واسعة النطاق”.

وأشارت سميث إلى أن الدول الغربية تتفاوض بشأن كيفية تحديد التزام طويل الأجل تجاه كييف.

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وأضافت سميث: “جزء من مهمة التحالف الآن هو، تحديد ما نريد أن ندرجه بالضبط في هذه الحزمة من النتائج المتوقعة لأوكرانيا”.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تتقدم بطلب للانضمام إلى “الناتو” على وجه السرعة، وأشار مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جيك سوليفان إلى أن تنفيذ مثل هذا الإجراء جاء في وقت متأخر.