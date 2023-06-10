الغنوشي يتلقى مذكرة إيداع بالسجن بشأن قضية "الجهاز السري"

أصدر قاضي التحقيق الأول في المكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، اليوم ‏الجمعة، مذكرة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي.‏

وأرسل قاضي التحقيق في البداية بطاقة إخراج إلى مصلحة السجون، من أجل إحضار الغنوشي إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بـ”الجهاز السري”، إلا أنه تخلف عن الحضور، ليقرر قاضي التحقيق في المقابل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.

وكانت الشرطة التونسية، قد أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل/ نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، بأن “هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف”.

محامي راشد الغنوشي: “فيديو مفبرك” هو سبب إيقاف رئيس حركة النهضة التونسية