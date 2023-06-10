الصومال… قوات الأمن تحبط هجوما إرهابيا لحركة "الشباب" على فندق في مقديشيو

شنت حركة “الشباب” الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الجمعة، هجوما على فندق في عاصمة الصومال مقديشيو.‏

واستهدف المهاجمون فندق “بيرل” المطل على شاطئ ليدو في مقديشيو.

وتمكنت أجهزة الأمن الوطنية الصومالية من إحباط الهجوم الإرهابي، وأنقذت العديد من الأشخاص من الفندق، وما زالت العملية مستمرة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وقامت وحدات من قوات الشرطة بتطويق مكان الانفجار، تجنبا لأي مفاجآت.

Security forces are currently conducting an operation to neutralize #AlShabaab militants who attacked civilians at a hotel on Lido beach in #Mogadishu. Many civilians have been rescued from the scene and the operation is ongoing. Stay tuned for further details. pic.twitter.com/Juqfo6Vyka — SONNA (@SONNALIVE) June 9, 2023

يشار إلى أن حركة “الشباب” الإرهابية، شنت يوم الأربعاء الماضي، هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإثيوبي قرب حدود البلدين، بحسب إعلام محلي.

وقال موقع “الصومال الجديد”، إن حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شنت هجوما بسيارتين مفخختين على القاعدة العسكرية الإثيوبية في بلدة دولو بإقليم غدو في ولاية جوبالاند.

الصومال… إحباط هجوم لحركة “الشباب” على قاعدة عسكرية إثيوبية

يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء لتنظيم القاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة له في عام 2012، وتدر الآن نحو 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.